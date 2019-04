BOUTHILLIER, Josée



À Saint-Colomban, le lundi 1er avril 2019, à l'âge de 58 ans, est décédée Josée Bouthillier, conjointe de Gilles Fortier.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses fils François et Julien, sa soeur Sylvie, ses frères Luc et Gaétan, son père Jean, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au:2500 AVENUE DES PERRONAUTEUIL, LAVAL, H7L 1K5le samedi 13 avril 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.