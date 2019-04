LEGAULT, Alain



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès d'Alain Legault à l'âge de 57 ans, le 1er avril 2019 à Laval, suite à un combat courageux contre le cancer. Il était le tendre époux de Diane Gélinas.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa soeur Lorraine (Jean-Pierre Loiselle), ses frères François (Lina Beaudin) et Benoît (Jeanne Sévigny), la Famille Gélinas, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents, amis et collègues.La famille recevra les condoléances le vendredi 12 avril de 14h à 17h et de 19h à 21h, au4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALLe service aura lieu le samedi 13 avril à 10h30 à la chapelle du centre funéraire, suivi à 12h15 de l'inhumation au cimetière Notre-Dame-des-Neiges situé au 4601, ch. Côte-des-Neiges.La famille tient à remercier sincèrement le personnel de l'hôpital de la Cité de la Santé pour leurs bons soins et leur professionalisme.Au lieu de fleurs, la famille suggère de faire un don à la Société canadienne du cancer ou un don de sang / plasma à Héma-Québec.