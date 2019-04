DESJARDINS, Andrée

(née Villeneuve)



De Boisbriand, le 3 avril 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Andrée Villeneuve, épouse de M. Gilles Desjardins.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants feu Isabelle (Benoit Millette), Nathalie (Louis Prud'homme) et Cynthia (Ghislain Ngassaki), ses petits-enfants Anabelle, Pierre-Luc, Laurent et Isabelle, ses soeurs Yolande et Jeannine ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 14 avril de 10h à 14h au:SAINTE-THÉRÈSE, (450) 473-5934Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 14h à la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Hôpital Saint-Eustache seraient appréciés.