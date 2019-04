BOUCHARD, Alfred



À Montréal, le 18 mars 2019 est décédé M. Alfred Bouchard, à l'âge de 92 ans. Il était l'époux de Mme Donalda LeBlanc.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jean (Nicole), Danielle (René), Sylvie (Serge) et Jacques (Francine), ses petits-enfants Véronique, Frédéric, Jean-François et Francis, ses arrière-petits-fils Benjamin et Guillaume, sa soeur Jeanne (feu Raymond), Francine Prud'homme, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 12 avril 2019 de 14 à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 13 avril de 9h à 11h au complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700 Beaubien est, Montréal, Qc.Suivra une liturgie de la Parole en la chapelle du complexe à 11h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (coeuretavc.ca).