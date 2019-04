MASSICOTTE, René



À Boucherville, le 26 mars 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé Monsieur René Massicotte, époux de feu Bernadette Riquier.Il laisse dans le deuil ses enfants, Yvon (Sylvie), Michel (Ginette), Pierre (Lisette), ses petits-enfants, Francis, Éric, Karelle et Carl, ses arrière-petits-enfants, Loïc, Léane et Livia, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 14 avril 2019 de 14h30 à 17h00 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 17h00 en salon du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'hôpital Pierre-Boucher serait apprécié en la mémoire de Monsieur René Massicotte.