CHARTIER, Jacqueline



À la Maison Adhémar-Dion de Terrebonne, le 25 mars 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Jacqueline Chartier, épouse en premières noces de feu M. Ronald Turcotte et en deuxièmes noces de feu M. Germain Lemay.Elle laisse dans le deuil ses enfants Monica (Gilles), Robert (Sylvie) et Daniel, ses petits-enfants Catherine, Félix, Alexis, François, Lucie, Jonathan et Marie-Ève, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 12 avril dès 10h30, en la paroisse St-Charles-Borromée (3341, Ch. St-Charles, Terrebonne: secteur Lachenaie, J6V 0G8). Les funérailles auront lieu la même journée à 11h00.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Maison Adhémar-Dion.