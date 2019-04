ROY, Gisèle née Jobin



À Saint-Benoit, le 4 avril 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Gisèle Jobin, épouse de feu Denis Roy.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Nona), Chantal (Michel), Gilbert et Jean-François, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa soeur Denise (Vincent) et son frère Claude, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le mercredi 10 avril de 14h à 17h et de 19h à 21h et le jeudi 11 avril dès 9h au salon de la :Les funérailles auront lieu le jeudi 11 avril à 11h, en la Cathédrale de Saint-Jérôme, 355 Place du Curé-Labelle, Saint-Jérôme, J7Z 5A9. L'inhumation suivra au cimetière Saint-Vincent de Paul, à Laval.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement St-Benoit pour leur accompagnement et les soins prodigués.