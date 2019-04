DUBÉ, Claudette



Le 29 mars 2019, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Claudette Dubé, épouse de M. Gérard Ouellet.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Geneviève (Sylvain) et Julie, ses petits-enfants Raphaël, Guillaume, Laurie et Miguel. Elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs: Jean-Guy (Thérèse), Thérèse (Bill), feu Hervé (Isabelle), Lucien (Germaine), Normand (Lise), Clermont (Johanne), Diane (André), Guylaine (Germain), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:McMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel: (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 13 avril 2019 dès 10h. Une liturgie de la Parole sera ensuite célébrée en la chapelle du complexe à 14h30.La famille tient à remercier le personnel du C.H.S.L.D. Marguerite-Adam pour les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation MoCA Institut et Clinique (CEDRA, Centre Diagnostique & Recherche Alzheimer).