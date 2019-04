LEWIS, Normand



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 25 mars 2019, à l'âge de 66 ans est décédé M. Normand Lewis, fils de feu Émile Lewis et de feu Rose-Yvette Proulx.Il laisse dans le deuil sa fille Valérie (Dany), son frère Gaëtan, ses soeurs Carole (Mario) et Johanne (François), neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 13 avril de 13h à 16h au complexe funéraire :FABREVILLE, LAVAL (450) 473-5934Une liturgie sera célébrée ce même samedi à 16h au salon.