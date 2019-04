BARIL, Michel "Mike"



À Sainte-Julie, le 28 mars 2019, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Michel "Mike" Baril, retraité de Danone.Il laisse dans le deuil sa soeur Johanne (Jean-Louis Jutras) et ses frères Pierre, Claude (Dominique Bergeron), Denis (Sylvie Tourville), feu André, ses neveux et sa nièce ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 14 avril de 13h à 16h au549, SAMUEL-DE CHAMPLAINÀ l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél.: (450) 655-6036 - Téléc.: (450) 655-0941Un hommage, en présence des cendres, aura lieu le même jour à 16h au salon duVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Pierre-Boucher.