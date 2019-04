LEFEBVRE LÉVESQUE

Marcelle



À Lachine est décédée Marcelle Lefebvre Lévesque à l'âge de 98 ans et 11 mois le 2 avril 2019, épouse de feu Roger Lévesque.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Camille, Martine (Bernard), Louise (Patrick), Dominique, Michelle, Francine (Daniel), ses 11 petits-enfants, ses 7 arrière-petits-enfants, sa soeur Gisèle, son frère François (Thérèse), sa belle-soeur Louise ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances à la2125, RUE NOTRE-DAMELACHINEwww.jjcardinal.ca 514-639-1511mardi, le 9 avril de 9 h 30 à 11 h. Le service funéraire aura lieu à l'église Très-Saint-Sacrement, 800, rue Provost, Lachine à 11 h 30 et l'inhumation se fera au Cimetière Lachine.