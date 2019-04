ROBITAILLE, Lucille

(née Laperrière)



À Montréal, le 31 mars 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Lucille Laperrière Robitaille, épouse de feu Charles Robitaille.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gilles (Louise d'Amours), Yves et Hélène (Pierre Beaudoin), ses petits-enfants qu'elle adorait, Jad (Charlie Argue), Pierre, Antoine Olivier, Catherine (Émile Bouchard), Philippe (Sally Giffin), Alexandre et Marie, de même que ses arrière-petits-enfants, Ellie et Mara, sa belle-fille Francine Labelle, ses soeurs Simone, Louise (Yvon Trudel), Hélène (Michel Fortin), son frère Gabriel, ses belles-soeurs Huguette, Murielle (Denis Vanier), Claire, Raymonde (Michel Boucher) et Louise (Denis Ouellet) ainsi que ses nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au :1297 CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONT, QC H2V 2P9ce lundi, le 8 avril 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que mardi, le 9 avril 2019 de 15h à 17h. Un service en chapelle suivra dès 17h au complexe même.La famille aimerait remercier le personnel soignant de l'Hôpital Général de Montréal, le personnel du CLSC Métro ainsi que la Société Alzheimer Montréal.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à ces organismes.