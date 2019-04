BRISSETTE, Thérèse

née Forget



À Saint-Jérôme, le 17 mars 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Thérèse Forget Brissette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jocelyne (Eddy Gunn), Robert (Dyane Néron), Normand (Chantal Corbeil), Suzanne (Denis Lafleur), Sylvie (Alain Brière), Paule (Robert Lapointe), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, sa soeur Berthe et sa belle-soeur Lucille, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Selon sa volonté, il n'y aura aucune exposition. La famille recevra les condoléances le samedi 13 avril dès 10h30 en l'église Sainte-Paule située au 920 rue Labelle, Saint-Jérôme, les funérailles suivront à 11h.