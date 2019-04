DUBÉ, Raymond



Au CHSLD Saint-Lambert-sur-le-Golf, le 30 mars 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Raymond Dubé, époux de Mme Paulette Douillard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Alain, Pierre (Sylvie) et Lynda, ses petits-enfants Jacob (Annie-Claude), Kassandra (Maxe) et Milyna, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie de Saint-Hubert, situé au 8145, ch. de Chambly, J3Y 5K2le samedi 13 avril 2019 de 13h à 15h. Une cérémonie se déroulera en son honneur, en la chapelle du complexe à 15h et suivra l'inhumation au Cimetière Jardin Urgel Bourgie (adjacent au complexe).