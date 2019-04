URBAIN, Lise née Bélisle



De Saint-Paul l'Ermite (Repentigny), le 1er avril 2019, à l'âge de 77ans, est décédée Mme Lise Bélisle, épouse de feu M. Rolland Urbain.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Martine (Germain) et Normand (Annie), ses petits-enfants: Mathilde, Antoine et Florence, ses soeurs: Monique (Réal), Mireille (Réjean), Ginette et Raymonde, ses belles-soeurs et beaux-frères, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances à l'église St-Paul l'Ermite, le samedi 1er juin 2019 à 9h. Les funérailles seront célébrées à 11h.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Maison de Soins Palliatifs de Laval.www.msplaval.ca/faire-un-donMme Bélisle fut confiée au: