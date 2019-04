ST-AUBIN, Laury



À Fabreville, Laval, le 1er avril 2019 à l'aube de ses 92 ans, est décédé M. Laury St-Aubin, époux de Mme Yolande Nadon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: René (Johanne Fortin), Lucie, Denis (Monique St-Laurent) et Ginette, ses petits-enfants: Mélanie (Cédric Paquette), Véronique (Éric Desautels), Nicolas (Gabrielle Gilbert) et Marc-André et ses arrière-petits-enfants; Thomas, Zackary, Mathis et Florence, de même que plusieurs autres parents et amis.Selon ses dernières volontés, ses funérailles seront célébrées en toute intimité. Il fut confié au: