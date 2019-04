L’arrivée du printemps a de quoi réconforter. Beaucoup plus de soleil. Du temps plus doux. Le long week-end de Pâques.

On prend davantage plaisir à marcher en nature. On est encore plus en mesure d’admirer les bâtiments historiques. Et on se plaît à explorer un village pour y découvrir un bistro, un comptoir de produits du terroir ou une galerie d’art. Il y a de belles escapades à faire pour en profiter.

Le Vieux-Terrebonne

Photo courtoisie, Tourisme des Moulins

Il fait bon marcher au site historique de l’Île-des-Moulins, aux abords de la rivière des Mille Îles. L’ancienne boulangerie abrite le Bâtiment B, un pub gastronomique avec terrasse. À voir tout près : l’exposition éclatée Il était une fois...Terrebonne ! à la Maison Bélisle. À découvrir : le bistro-chocolaterie Le Divin Tandem.

À connaître : l’Auberge Petit Saint-André, un établissement champêtre intime. Chambre à partir de 129 $ en occupation double, déjeuner inclus.

450 471-9576

www.terrebonnemascouche.com

Le parc national du Mont Saint-Bruno

Photo courtoisie, Sépaq-Mathieu Dupuis

C’est l’un des premiers endroits où faire un pique-nique ou un barbecue. Les poêles portatifs sont permis. Bien entendu, il faut s’habiller selon la saison. Une marche de deux kilomètres sur le Sentier seigneurial mène au Vieux-Moulin, abritant un salon de thé où l’on sert aussi chocolat chaud et viennoiseries.

Frais d’entrée : 8,60 $ par adulte, gratuit pour les 17 ans et moins.

450 653-7544

www.parcsquebec.com

La Ferme Guyon

Photo courtoisie, Ferme Guyon

À l’angle des autoroutes 10 et 35, à Chambly, une grange ancestrale sert de marché fermier avec produits du terroir, fromagerie et boulangerie. La ferme pédagogique abrite moutons, lapins et autres. À la papillonnerie, des centaines de papillons sont en liberté. Chasse aux cocos durant le week-end de Pâques.

Frais d’entrée combinés pour la ferme pédagogique et la papillonnerie : 13 $ à 16 ans et plus, 7 $ par enfant (4 ans à 15 ans).

450 658-1010

www.fermeguyon.com

Tremblant

Photo courtoisie, Tremblant

Séjour en hôtel ou en condo au pied de la montagne. Autre option : loger dans un gîte ou une petite auberge aux alentours. B & B Tremblant regroupe une dizaine d’établissements, le prix d’une nuitée étant à partir de 90 $ pour deux personnes, déjeuner inclus.

Le Marais de la Rivière aux Cerises

En partance du centre d’interprétation, on rejoint le sentier du Pionnier avec passerelle sur pilotis. Le trajet se rend au centre-ville de Magog, à une heure de marche. Bottes imperméables conseillées. Deux expositions à voir : Destination Marais et De plumes et de bois avec ses remarquables sculptures d’oiseaux.

Admission : contribution volontaire. Hébergements variés à Magog : gîtes, hôtels, motels et plus.

819 843-8118

www.maraisauxcerises.com

L’île d’Orléans

Photo courtoisie, Louis Hébert

C’est la campagne aux portes de Québec, les champs agricoles défilant sous nos yeux en faisant le tour de l’île, un circuit de plus de 60 kilomètres. C’est aussi le berceau de l’Amérique française, nous rappellent des maisons de pierres ancestrales. Beaux points de vue sur le fleuve devenant estuaire.

Boutiques et galeries d’art, cidreries, vignobles, chocolaterie. Gîtes, auberges et chalets.

1 866 941-9411

tourisme.iledorleans.com

Saint-Jean-Port-Joli

Photo courtoisie, Bistro OK

À peine à plus d’une heure de Québec, cette localité d’artistes ressuscite petit à petit pour le week-end de Pâques. À boire : la bière à l’eau bénite de la microbrasserie Ras L’Bock. À voir : les milliers de cocos accrochés devant le Bistro OK, la Boutique Morency pour ses peintures sur verre ou l’Atelier-Galerie Nicole Deschênes Duval pour ses sculptures.