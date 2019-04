PIETRANTONIO, Lucio



À Montréal, le 5 avril, à l'âge de 84 ans, est décédé M.Lucio Pietrantonio, époux de feu Norma Torelli.Il laisse dans le deuil ses enfants Delia (Carlo) et Domenico, son petit-fils Luciano, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces parents et amis.Il sera exposé au complexe :le mardi 9 avril de 14 à 17h et de 19h à 21h ainsi que mercredi dès 9h; les funérailles seront célébrées en l'église Notre-Dame-de-la-Défense, rue Henri-Julien coin Dante, Montréal le mercredi 10 avril à 11h et de là au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié.