DUPUIS, Louise (née Gravel)



À Longueuil, le 23 mars 2019 à l'âge de 85 ans, est décédée Madame Louise Gravel, épouse de feu Pierre Dupuis (1972) et conjointe de feu Jacques C. Fortin (1993).Elle laisse dans le deuil son conjoint Raymond Messier ; ses enfants et leurs conjoints : Lyne (Yves Allard), Pierre (Marie André), Patrice (Émilie Giguère) et Martin (Marie-Françoise Dudragne) ; ses onze petits-enfants et ses six arrière-petits-enfants ; ses frères et belles-soeurs : feu Pierre (Pierrette Lahaie) et Michel (Patricia Donnelly), ainsi que ses neveux et nièces et ses fidèles amis.La famille recevra les condoléances à la :le samedi 4 mai de 14h à 17h et de 19h à 22h et le dimanche 5 mai à compter de 10h. Les funérailles suivront, dès 11h, à la chapelle de la résidence funéraire.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer ou à la Fondation du Collège de Montréal.