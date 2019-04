MORIN, André



À Terrebonne, le 4 avril 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé André Morin, époux de Micheline Papineau.Il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Réjean), Michel (Nathalie) et Daniel, ses petits-fils Erik-Daniel et Olivier, son arrière-petite-fille Billie, sa soeur Huguette, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le vendredi 12 avril 2019 de 14h à 17h et 19h à 22h, une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 21h.Des dons à la Fondation des maladies du coeur seraient appréciés.