DUFRESNE (née Bernard), Alma



À Montréal, le 4 mars 2019, à l'âge de 98 ans, est décédée Mme Alma Bernard, épouse de feu Alexandre Dufresne.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Bernard (Monique) et Sylviane (Gabriel), ses petits-enfants, Lina (Sébastien), Erik, Alexandre, Étienne (Gabrielle), ses arrière-petites-filles, Lia et Camille, cousins et cousines, neveux et nièces, autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 13 avril à 14h, en l'église Saint-Isaac-Jogues (1335 rue Chabanel Est, Montréal). La famille recevra les condoléances dès 13h à l'église.