DE FAZIO, Lou Ann



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès tragique de madame Lou Ann De Fazio, retraitée de la ville de Laval, au Service de la Police, survenu à Saint-Eustache, le 22 mars 2019, à l'âge de 58 ans.Fille de feu Madeleine Laliberté et feu André De Fazio, elle laisse dans le deuil son conjoint, Sylvain Renaud, plus spécialement sa tante Lynda De Fazio et son cousin Normand Tremblay, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 12 avril 2019, de 14h30 à 20h à laUne liturgie de la Parole suivra à 20h en la chapelle de la résidence funéraire Laval.