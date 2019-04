GINGRAS, Laurius



À Repentigny, est décédé le 31 mars 2019, à l'âge de 93 ans, Monsieur Laurius Gingras, tendre époux de feu Madame Marie-Paule Marchand.Il laisse dans le deuil ses filles Louise (Serge) et Johanne (Guy), ses petits-enfants Karine (Stefano), Dave (Chantal), Marie-Christine (Marc) et Jean Sébastien (Marianne), ses arrière-petits-enfants Kaëla et William, ses soeurs Madeleine et Gisèle ainsi que plusieurs parents et amis.La famille accueillera parents et amis au complexe Urgel Bourgie, 3955 ch Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, H4N 2N6,samedi, le 13 avril 2019 de 12:00 à 14:00 suivi d'un hommage.