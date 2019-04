BAYARD, Roméo



À Verdun, le 31 mars 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Roméo Bayard, époux de feu Mme Nicole Dulude, autrefois de Châteauguay.Il laisse dans le deuil ses enfants Lorraine (Frank), Maryse (Pierre) et Richard (Neelam), ses petits-enfants Élisabeth, Laurence, François Roméo et Shiva, sa soeur Jeanine (Henri), ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 27 avril de 10h à 12h30. Les funérailles suivront à 13h, en l'église St-Joachim (1 boul. D'Youville, Châteauguay, Qc).Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Santé Urbaine (Fondation de l'hôpital de Verdun) seraient appréciés.