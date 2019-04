AUGUSTA | Seize heures tapantes vendredi après-midi, peu de temps après sa sortie de l’avion, Andy Mac se pointait au Rivergolf à Augusta Nord avec papa, maman et sœurette. Andy n’en pouvait plus d’attendre.

La longue période hivernale au Québec a exténué le petit bonhomme de 11 ans. Il voulait s’élancer pour vrai, dans un champ de pratique, exécuter ses approches et ses roulés sur du vrai gazon.

En bordure de la calme et sinueuse rivière Savannah, le Rivergolf était l’aire d’entraînement des 80 finalistes du concours d’habiletés Drive, Chip and Putt réservé aux juniors, disputé dimanche au Augusta National.

Depuis l’automne, le tapis du salon de la maison familiale à Candiac était transformé en surface de putting entre les deux séances d’entraînement par semaine à l’intérieur.

Donc, depuis vendredi, Andy a retrouvé sa liberté et sa touche sur les verts.

Même si ces mois hivernaux ont paru longs, il n’a rien perdu de sa puissance. En compagnie du représentant du Journal, il frappait des balles de feu, droites, à près de 200 verges.

Et il calait des roulés à profusion. Ce qui laisse présager une bonne performance à Augusta.

Malgré son jeune âge, le golfeur a travaillé sans relâche pour arriver fin prêt. Reconnaissant pour cette chance inouïe, il a fait preuve d’une discipline de fer.

Un modèle

Ce trait de personnalité, il le tient de son arrière-grand-père maternel, Venancio Grende Palacios, racontait sa mère, Yurie Artola, aux abords du vert, en observant fiston.

Lorsqu’il a rempli le formulaire d’inscription au concours, Andy a justement répondu que son arrière-grand-père est son héros et son modèle. Décédé au vénérable âge de 103 ans, il l’a connu lors de ses voyages au Salvador.

« C’était un homme humble et sincère. Un cultivateur au Salvador. C’était un amoureux de la campagne, comme Andy, rappelle la mère qui incite ses enfants à croire en leurs rêves. En chemin vers le club de golf, il me disait justement qu’il se voyait habiter ici dans la nature. »

« Il m’a donné une leçon, celle de toujours travailler fort, relate Andy, en prenant une courte pause avec son fer droit en main, son arme de prédilection.

« Dimanche [aujourd’hui], je suis là pour gagner, ajoute-t-il d’un regard perçant. Je suis capable de performer sous pression. Je ne suis pas nerveux, je suis juste impatient de commencer cette compétition. »

Activités père-fils

L’été, la mère de famille ne voit quasi jamais son mari, Hai, et fiston. S’ils ne sont pas sur un parcours de golf, ils taquinent le poisson. C’est papa qui a initié le garçon au golf à l’âge de trois ans.

Les vrais bâtons ont rapidement remplacé ceux de plastique. Au retour de l’école, ils arrêtaient souvent au magasin GolfTown de Candiac, afin de pratiquer sur le tapis.

Andy pouvait rester collé à la télévision à regarder le golf avec son père tout l’après-midi. L’intérêt pour ce sport a grandi avec l’âge et il est devenu une activité père-fils importante.

Justement, lors des vacances familiales au printemps, les deux acolytes ont titillé la balle blanche sur les allées de Cancún. Andy a battu papa.

« C’est une dynamique très intéressante. Entre les coups, nous pouvons jaser. Ce sont des moments de qualité. Quand Andy était plus jeune, je voyais son intérêt, mais jamais je ne pensais qu’il nous aurait amenés ici, sur le terrain du Masters, a raconté Hai, fièrement. À un certain moment, on croyait qu’il aurait pu devenir commentateur tellement il aime ce sport.

« Tout ce que l’on vit depuis sa qualification à Winged Foot, cette visite à Augusta, ce sont des bonus », a-t-il ajouté.

Le titre du concours chez les 10-11 ans serait la cerise sur le sundae.

Montrer son savoir-faire au Drive, Chip and Putt

40 garçons – 40 filles

7 à 15 ans

8 catégories

10 compétiteurs par catégorie

5 Canadiens(nes)

Maximum de 10 points par habileté

Note maximale : 30 points

Champion(ne) déterminé(e) par le total des points

Coup de départ

Au champ de pratique

2 balles

Allée large de 40 verges. La balle doit rester dans l’allée pour être comptabilisée.

Pour toutes les catégories, le cogneur du plus long coup reçoit 10 points, le second reçoit 9 points, et ainsi de suite.

Approche

Au vert de pratique

2 balles

Distance du fanion : 15 verges

Mesure à partir du centre de la coupe. La distance totale de l’objectif est comptabilisée.

Pour toutes les catégories, le participant qui enregistre la plus courte distance de l’objectif avec ses deux balles reçoit 10 points, le second reçoit 9 points, et ainsi de suite.

Coup roulé

Sur le vert du 18e