MARC, Lucy



À Longueuil, le vendredi 29 mars 2019, à l'âge de, est décédée Mme Lucy Marc.Elle laisse dans le deuil sa belle-soeur Mme Simone Pasquier Marc, sa nièce Marie Antoinette Marc Meristil et sa famille, sa nièce Diana Plástina Marc, ses neveux Jean-Philippe Marc et Parnell H. Marc ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1025 rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil.vendredi le 12 avril 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h, samedi le 13 avril 2019 de 9h à 10h30. Les funérailles auront lieu ce même samedi à 11h à la paroisse Saint-Antoine-de-Padoue, 55, rue Sainte-Élizabeth, Longueuil, Qc, J4H 1J3.Vos marques de sympathie pourront se faire par des dons à la Fondation Hôpital Pierre-Boucher.