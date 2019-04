FICHAUD, Sonya



À Verdun, le 4 avril 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée Madame Sonya Fichaud, épouse de feu Fernand Fichaud.Elle laisse dans le deuil ses enfants Fernand et Jean, ses belle-filles Lyne et Nathalie, ses petit-enfants Gabriel, Sarah, Samuel, Emmanuelle et Justin, ses arrière-petits-enfants Lucas et Abygael, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 8 avril 2019 de 18h à 20h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 20h au salon du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.