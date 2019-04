GAUL, Jean-Paul



C'est avec regret que nous annonçons le décès de Jean-Paul Gaul, époux de feu Marthe Dunn, survenu le 15 mars 2019 à l'âge de 84 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants: Ginette (Pierre Michaud), Gilles (Nicole Massé), Pierre (Micheline Lamarre), André (Marie-Véronique Langlois) et Stéphane (Julie Nachou), ses petits-enfants: Caroline, Anne-Marie, Véroniqiue, Frédérick, Fanny, Mathieu, Gabriel, Amélia et Olivier, ses arrière-petits-enfants ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire St-François-d'Assise/Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien est, Montréalle samedi 13 avril 2019 de 10h30 à 15h suivi d'une cérémonie en la chapelle du complexe à 15h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.