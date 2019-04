ROCHON, Marcel



À Saint-Eustache, le 1er avril 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Marcel Rochon.Il laisse dans le deuil ses soeurs Madeleine (Dollard) et Cécile (Aimé), ses huit neveux et nièces et leurs conjoints, autres parents et amis.450-473-5934Les funérailles auront lieu le samedi 13 avril à 11 h, en l'église de Saint-Eustache, 123 rue St-Louis et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances à 10h à même l'église.