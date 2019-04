À la mémoire de



Vendredi dernier 29 mars, Lee Abbott, le conjoint des 35 dernières années de Nicole Martin a invité amis proches et intimes au Complexe funéraire Belvédère de Senneville pour rendre hommage à la femme de sa vie. Nicole était une femme d'exception, généreuse et aimant passionnément la vie en plus d'être une artiste plus grande que nature qui aura marqué la culture québécoise des 50 dernières années par sa voix, ses chansons, son talent et aussi par sa grande beauté.https://mountroyalcem.permavita.com/site/NicoleMartin.html?s=40