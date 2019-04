GOSSELIN, Jacques



À son domicile de Saint-Sauveur, le 26 mars 2019, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Jacques Gosselin.Il laisse dans le deuil ses enfants Carl (Nancy Séguin), Caroline (Réjean Vanier) et Mélanie (Steve Paquette-Martin); ses petits-enfants Emilie, Rebecca, Charles-Antoine, Jacob et Marie-Jade; son frère et ses soeurs, beaux-frères, neveux et nièces, parents ainsi que de nombreux amis(es).Son corps sera exposé le samedi 13 avril de 14h à 17h et de 19h à 22h à laSAINTE-AGATHE-DES-MONTSUne cérémonie aura lieu au même endroit à 20h45.