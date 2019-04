DIGNARD, Rita (née Tremblay)



Nous avons le regret d'annoncer le décès à l'âge de 97 ans de Rita Tremblay Dignard, survenu à Montréal le 2 avril 2019.Son départ laisse dans une infinie tristesse ses enfants, Michel, France et Daniel (Chi-Mai), ses soeurs et frères, Antoinette, Nicole, Léo, Lise et Marcel, ses petits-fils, An-Lâp (Jennifer), Kim, Viêt-Quê (Sandra) et Minh Pascal, ses arrière-petits-enfants, Clara, Lucas et Laurent, les familles Tremblay, Dignard et Vo Van (dont Chi-Lan et Tuyen), ainsi que tous ceux qui ont eu la chance de la connaître.Tous pourront lui témoigner un dernier hommage au Complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Assise, du 6700 rue Beaubien Est à Montréal,où la dépouille sera exposée de 19h à 21h le lundi 22 avril, et de 10h à 14h le mardi 23 avril. S'ensuivra une cérémonie d'adieu à notre Rita chérie. Puis l'inhumation au Repos St-François d'Assise.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'hôpital Marie-Clarac serait apprécié.