CLOUTIER, Fernand



À l'hôpital Le Gardeur, le 29 mars 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Fernand Cloutier, tendre époux de feu Réjeanne Morin Cloutier.Il laisse dans le deuil ses enfants Luc (Danielle), Nicole (Guy), Denis (Irène) et Josée (Sylvain), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Saint-François d'Assise, Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien Est, Montréalle vendredi 12 avril 2019 de 18h à 21h et le samedi 13 avril 2019 de 9h à 14h. Une liturgie de la Parole sera tenue en son honneur à 14h en la chapelle du complexe funéraire.