DÉRY, Gérald J.



À Longueuil, le 29 mars 2019, à l’âge de 69 ans, est décédé Monsieur Gérald J. Déry, conjoint de Madlen Fournier.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil leurs deux filles, Milly Alexandra et Elena Thally, ainsi que ses frères et soeurs Jacqueline, Jean, Lynda, Johanne, Daniel et Kathia, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.