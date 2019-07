Des bonnes bouteilles à apporter à la cabane à sucre

Les suggestions de la semaine de Philippe Lapeyrie : un sauvignon blanc, un pinot noir et un Poiré de glace!

Un sauvignon blanc hyper passe-partout pour l'apéro ou les entrées!

Saint-Bris 2017

Sauvignon Blanc - Caves Bailly-Lapierre

Bourgogne - France

Code: 10870211

Prix: 19,35$

Disponibilités: 145 succursales en province

Servir à 10-11 degrés Celsius

Ce très joli sauvignon du nord de la Bourgogne allie fraicheur, droiture, mordant et tension. On aime sa pureté, sa minéralité ainsi que sa netteté. Pas de sucre, pas de haut taux d'alcool, pas de bois... Juste un fruité croquant et bien all dente. Vous pourrez le consommer dès ce week-end ou l'oublier dans votre cellier un autre 2-3 ans.

Un pinot noir qui sera impeccable sur le jambon à l'érable, le bacon ou la soupe aux poix et lardons!

Pinot Noir 2016

Celilo Falls

Oregon - États-Unis

Code: 13907269

Prix: 19,95$

Disponibilités: 150 succursales en province

Servir à 15-16 degrés Celsius

Vous ferez assurément plaisir au beau-frère ou à une tante qui affectionne les pinots au profil moderne lors d'un dimanche après-midi à la cabane à sucre. C'est mûr, goûteux, glissant et tout à fait plaisant en dégustation. Ne faites pas l'erreur de l'oublier plus de 2 ans dans votre réserve sinon celui-ci sera quelque peu essoufflé à son ouverture.

Une sucrerie qui fera un «hit» avec les desserts à base d'érable et de pommes!

Poiré de Glace 2018

Domaine des Salamandres

Montérégie - Québec - Canada

Code: 11172254

Prix: 18,55$ (200 ml)

Disponibilités: 190 succursales en province

Servir à 7-8 degrés Celsius

Cette petite bouteille de 200 millilitres fera frémir bien des papilles. C'est fort complexe et très détaillé sur le plan olfactif. La bouche est riche, intense, pleine... Une gourmandise tout simplement exquise qui fera plier du genou bien des gens. Vous pourrez oser le conserver entre 3 et 5 ans dans la noirceur et la fraîcheur de votre cachette secrète.