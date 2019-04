SICARD, Claude



À son domicile, le 30 mars 2019, à l'âge de 70 ans est décédé M. Claude Sicard, de Saint-Rémi, époux de Mme Hélène Boyer.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jean-Sébastien (Julie) et Stéphanie (Martin), ses petits-enfants Gabriel, Élisabeth, Léa et Charles-Étienne, ses soeurs Claudette et Francine, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funérairewww.poissantetfils.caLa famille recevra vos condoléances en l'église paroissiale de Saint-Rémi le samedi 13 avril de 13h à 14h30, suivi des funérailles au même endroit.Au lieu de fleurs, la famille vous invite à faire un don à la Société canadienne du cancer ou à l'Association québécoise de l'épilepsie, fondations que Claude tenait à coeur.