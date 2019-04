LAHAISE, Lucien



À Montréal, le jeudi 4 avril 2019 est décédé, à l'âge de 78 ans, Lucien Lahaise, époux de Claudette Dupuis.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses fils Sylvain (Nathalie) et Sébastien (Sabrina), ses petits-enfants Rebecca, Adrianna, Tiago et Noah. Il laisse aussi Marie-Michelle et Mélissa, ses arrière-petits-enfants Arthur, Éléonore, Lily-Rose et Zoey, son beau-frère Pierre (Chantal), sa belle-soeur Francine ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 13 avril 2019 de 9h à 12h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 12h en la chapelle du complexe.