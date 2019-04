LOUBIER, Gérard



À l'Hôpital Charles-Le Moyne, le 22 mars 2019, est décédé à l'âge de 90 ans, monsieur Gérard Loubier, époux de madame Claudette Niquette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants André, Claude et Stéphan (Nicole), ses petits-enfants Alexandre, Claudia et Anthony, ses arrière-petits-enfants Alexia et Samuel, ses soeurs Jeanne-d'Arc et Monique, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 14 avril 2019, de 13h30 à 16h à la :Un moment de recueillement aura lieu le dimanche 14 avril 2019 à 15h45 au Salon l'Aube.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Rive-Sud.La famille tient à remercier les professionnels de l'hôpital Charles-Le Moyne pour les bons soins prodigués.