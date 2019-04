Humboldt se souvient: il y a un an aujourd’hui, les Broncos étaient décimés

HUMBOLDT, Saskatchewan | Il y a un an ce samedi, l’équipe de hockey des Broncos de Humboldt, en Saskatchewan, était décimée lors d’un grave accident de la route qui a fait 16 morts et 13 blessés.

Un service commémoratif sera célébré samedi après-midi à l’aréna Elgar-Petersen, domicile des Broncos d’Humboldt, où des milliers de personnes sont attendues.

C’est à cet endroit, 48 heures après le drame survenu le 6 avril 2018 qu’une messe avait été organisée pour tenter de soulager la communauté d’Humboldt et les survivants de l’équipe.

Au cours de la cérémonie animée par le pasteur Clint Magnus, le maire d’Humboldt, Rob Muench, ainsi que le président des Broncos, Jamie Brockman, vont notamment prendre la parole.

Une minute de silence sera observée à 14 h 50 (heure du Québec), soit l’heure précise où est survenue la collision entre l’autobus des Broncos et un camion semi-remorque qui n’a pas effectué son arrêt obligatoire au carrefour de l’autoroute 35 et de la route 335, dans un secteur rural.

Le conducteur Jaskirat Singh Sidhu, qui était peu expérimenté, a écopé d’une peine de huit ans de prison à la fin mars. Le propriétaire de l’autobus, Sukhmander Singh, qui dirige l’entreprise Adesh Deol Trucking de Calgary a reconnu sa culpabilité pour différentes violations des règles régissant le secteur des transports. Il a écopé d’une amende de 5000 $.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a fait savoir qu’il assistera à la cérémonie de samedi en compagnie de son épouse. «Les mots ne peuvent toujours pas décrire la perte que nous ressentons», a-t-il indiqué samedi sur son compte Twitter.

Quant au premier ministre canadien Justin Trudeau, ses mots de réconfort seront partagés dans une vidéo. Dans un communiqué, M. Trudeau a fait savoir que cet «accident de la route dévastateur [...] a changé à jamais la vie de nombreux autres».

«Aujourd’hui, nous nous souvenons des membres de l’équipe des Broncos de Humboldt qui nous ont quittés, a-t-il ajouté. Nous offrons également notre soutien à tous ceux qui ont perdu des êtres chers et qui continuent de vivre avec le traumatisme, la douleur, la colère et le chagrin provoqués par cette tragédie.»

Une nuit d’enfer à l'Hôpital Royal University

À l’occasion du premier anniversaire de la tragédie des Broncos de Humboldt, le Dr Hassan Masri s’est rappelé la nuit d’enfer qui a suivi l’accident d’autobus, alors que plusieurs joueurs et membres de l’équipe étaient conduits aux urgences de l'Hôpital Royal University de Saskatoon.

En entrevue avec Global News, le Dr Masri, qui œuvrait aux soins intensifs cette nuit-là, a confié que son retour à la maison, au lendemain du drame, lui avait paru avoir duré une heure, alors que le trajet en automobile ne prend, dans les faits, que quatre minutes.

«Je me souviens avoir ouvert la porte et de m’être assis sur le sofa, puis là toute la nuit m’est revenue», a dit M. Masri, qui est toujours habité par le drame, 365 jours plus tard.

«Même que quand je vais aux soins intensifs, je pense toujours à cette nuit et qui se trouvait dans quel lit et des choses comme ça. Ces souvenirs, je ne pense pas qu’ils vont disparaître de sitôt », a-t-il enchaîné, témoignant du drame qui s’est joué sous ses yeux, alors que 13 membres de l’équipe étaient hospitalisés pour soigner des blessures, dont certaines graves qui ont laissé des gens handicapés.

Seize autres personnes ont eu encore moins de chance en trouvant la mort dans la tragédie routière survenue le 6 avril 2018 dans un secteur rural de la Saskatchewan.

Cette nuit-là, à l’hôpital où œuvre le Dr Masri, un code orange a été déclenché, signifiant qu’un important flot de blessés y était conduit.

Le médecin a relaté que tous les services de l’hôpital, même les préposés à l’entretien ménager, ont fait des heures supplémentaires dans les heures ayant suivi le drame. «Il ne fait aucun doute que ce fut la plus longue nuit de ma vie», a-t-il témoigné.

«Le plus difficile, c’était de voir les parents en deuil comme je n’avais vu cela auparavant, et en très, très grand nombre», a-t-il ajouté.

«En tant que personnel médical, nous aimons dire aux gens que tout ira bien, et ne pas être en mesure de leur donner cet espoir, ou c’est assurance, que nous aimerions leur donner, a certainement été quelque chose d’extrêmement difficile, et d’avoir à affronter ça autant de fois cette nuit-là», a précisé le Dr Masri.