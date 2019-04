Il sort de prison... et vole dans le stationnement

Un Américain n’aura passé que quelques minutes en liberté parce que, tout juste sorti de prison, il n’a pu résister à la tentation de voler dans le stationnement de l’établissement carcéral.

Michael Casey Lewis, 37 ans, a été libéré jeudi du centre de détention du comté de St. Lucie à Fort Pierce, en Floride, où il avait été inculpé pour vol qualifié.

Dès qu’il a franchi le portail, les agents se sont aperçus qu’il rodait dans le stationnement. Il a prétendu qu’il attendait sa petite amie, mais des images des caméras de sécurité ont montré qu'il recherchait des voitures déverrouillées.

Lorsqu’il a été arrêté, l’officier a trouvé un sac en papier brun avec des objets volés, dont un iPhone 7, une carte de débit, quatre paquets de cigarettes et 547 $ en espèces, selon le quotidien The New York Post. Il a été reconduit illico en prison.

Plus tard, Lewis a finalement été libéré moyennant une caution de 11 250 $.