Inoubliables: Michel Girouard

Il a été l’un des premiers au Québec à afficher librement son homosexualité. En 1972, il épousait son pianiste au cours d’une cérémonie qui fit scandale jusqu’en Europe, là où quelques mois plus tôt, on l’avait fiancé à Mireille Mathieu. Exubérant chroniqueur télé et radio, potineux frénétique, insatiable jet setter, mais aussi animateur du Jardin des étoiles, la plus grosse émission de variétés jamais produite à l’époque au Québec, où les stars internationales défilaient en direct de La Ronde. Et ce n’est pas fini.

Vous avez affiché très tôt publiquement votre homosexualité, avez-vous été victime d’intimidation ?

Jamais. À 14 ans, j’étais président de ma classe et les gars m’appelaient Michou. Personne ne me parlait de ça. J’étais né homosexuel, comme on naît avec les yeux bleus et il n’y avait rien à dire. Ça ne dérangeait pas mon père non plus qui citait en exemple le célèbre couple français Jean Marais et Jean Cocteau et il m’avait dit : « Ne t’en fais pas, même Charles Trenet aime des hommes ! »

Au cours de ma carrière, certains me mettaient en garde quand j’allais travailler en région. Ils disaient : « Tu vas avoir du trouble. Tu vas te faire siffler ! » Même pas. C’était peut-être une question d’attitude, je ne sais pas. Pierre Péladeau me disait : « C’est parce que c’est toi ! »

Photo d’archives

Vous avez audacieusement épousé un homme en 1972, il y a près de 50 ans, 33 ans avant la légalisation du mariage entre conjoints du même sexe au Canada. Comment ça s’est passé ?

Ce devait être un mariage religieux, mais finalement, ça s’était rendu jusqu’à Rome et l’Église l’a interdit. Alors on s’est mariés symboliquement. C’est sûr que les journaux européens en ont beaucoup parlé. On m’avait (faussement) fiancé à Mireille Mathieu six mois plus tôt dans les journaux et voilà que l’amoureux de Mireille Mathieu épousait un homme en Amérique !

On m’avait convaincu que ce geste pourrait aider certains homosexuels en région éloignée. Tant mieux si j’ai pu aider. Aujourd’hui, l’homosexualité, les gens s’en foutent. Le Village (gai) est en train de tomber en faillite. Les enfants de mes amis, ça ne les intéresse pas du tout. C’est mieux d’être gai que triste !

Photo d’archives

Quel a été le moment le plus fort de votre carrière?

L’animation du Jardin des étoiles. C’était le plus gros spectacle de variétés de la télé au Québec. On pouvait recevoir Dalida, Grace Jones, Tino Rossi et Serge Lama sur le même show, en direct ! Les gens du public faisaient la queue durant des heures pour pouvoir assister à l’émission.

Moi, j’avais peu d’expérience. J’étais chroniqueur à Bon dimanche, mais les commanditaires me voulaient. Alors j’ai plongé et les critiques ont été très positives. J’étais très nerveux. C’était très exigeant. Je préparais les textes et je chantais en plus d’animer, en direct, 52 semaines par année. J’ai fait ça sans arrêt durant près de quatre ans. Quand j’ai arrêté, j’étais épuisé et j’ai souffert d’un problème d’équilibre.

Photo d’archives

Quels sont vos plus beaux souvenirs du métier ?

Grâce à mon amoureux, le prince Egon von Fürstenberg (décédé en 2004), que m’avait présenté Régine, la reine des nuits de Paris, et avec qui j’ai été de 30 à 55 ans, j’ai eu la chance d’être présenté à des stars immenses, comme Dali, Warhol, Michel Legrand, Calvin Klein, Versace, l’élite internationale, des gens fascinants. On fréquentait les mêmes endroits, on allait aux mêmes partys privés, on mangeait ensemble. J’habitais à New York quinze jours par mois. Je fréquentais le milieu underground et ça me permettait d’alimenter mes chroniques dans les journaux du Québec. J’adorais faire rêver les gens.

Photo d’archives

Vous auriez pu poursuivre une carrière de chanteur, comédien ou animateur, mais vous ne l’avez pas fait. Pourquoi ?

J’adorais chanter. Je chantais parfois à la boîte à Clairette, je chantais souvent à la télé, mais je ne voulais pas faire carrière comme chanteur. Je n’étais pas un chanteur, pas plus qu’un acteur. J’avais accepté un petit rôle dans le film L’initiation, mais j’ai refusé plus tard un rôle dans Paparazzi. Ce que j’aimais c’était animer des défilés de mode et partager mes expériences avec le public.

Si j’avais vécu en France, où ils sont 67 millions, j’aurais peut-être animé toute ma vie. Mais au Québec, le milieu est trop petit, même si c’est phénoménal ce qui se passe ici avec un si petit bassin de population.

Comment viviez-vous la popularité à l’époque ?

La popularité, je ne m’en suis pas aperçu, parce que je n’ai rien connu d’autre. J’ai commencé vers l’âge 17 ans. Je n’ai jamais eu de vie privée. Partout dans la rue, au resto les gens m’abordaient, voulaient me prendre en photo. Je pensais que c’était normal. C’est encore comme ça aujourd’hui et je prends plaisir à être remarqué. C’est normal pour un personnage public. Ce qui n’est pas normal, c’est qu’on ne te reconnaisse pas !

Photo d’archives

Vous qui avez connu tant de gens, êtes-vous bien entouré aujourd’hui ?

Je n’ai plus d’amoureux. J’ai des amis depuis 40 ans, mais très peu dans le show-business, des gens d’autres milieux, un avocat, un médecin. Et j’ai mon chien, Pablo. Il a 11 ans. C’est le troisième après Cachou et Sacha. Mon seul regret, c’est de ne pas avoir eu d’enfants.

Comment entrevoyez-vous l’avenir?

Je continue à travailler, mais je ne retournerais plus à Paris ou à New York, ça me déprimerait trop. Ils sont trop nombreux à être partis.

Quand je serai tanné de vivre, je partirai très vite. Qui n’a pas le droit de mourir ? Ma mère a souffert de la maladie d’Alzheimer dix ans. Quand, un jour, je suis entré dans sa chambre et qu’elle ne m’a pas reconnu, ça a été la pire épreuve de ma vie.

Quand je vois toutes ces personnes âgées dans les CHSLD ! Avant, on disait, « mort de vieillesse ».

Cette expression n’existe plus. Aujourd’hui, on étire la vie, mais ce n’est plus une vie.

Chacun son chemin