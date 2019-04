Jusqu’où peut-on aller par amour?

Avec une plume irrésistiblement drôle, Jean-Michel David examine avec humour et cynisme les pièges et les mirages des relations amoureuses dans son nouveau roman, Si ma femme le veut bien. Se peut-il qu’on pose des gestes irrationnels par amour? C’est bien ce qu’il explore par le truchement de Vincent et Nathalie, deux personnages très réalistes.

Lorsque Vincent, son personnage d’homme peu séduisant, fait la rencontre de Nathalie, une femme fatale, dans un casse-croûte, c’est le coup de foudre.

Il aimerait bien se méfier d’elle, mais il en est complètement incapable, aveuglé par le charme de cette femme qui a toutes les qualités (sauf savoir cuisiner).

Pourtant, tous ceux qui le croisent lui adressent des signaux d’alarme. Cette femme magnifique, à la tête d’une immense fortune, est soi-disant­­­ directrice de la soupe populaire, alors qu’elle habite avec sa détestable fille dans un luxueux manoir de Drummondville.

Flatteuse et séductrice jusqu’à la moelle, elle l’invite dans le Sud, lui paye la traite, le vénère, tant et si bien qu’au bout de quelques jours, il la demande en mariage. Était-ce une si bonne idée?

Plus les jours passent, plus Vincent se demande si le beau vernis n’est pas un peu craquelé. L’ex-mari de sa belle s’est noyé dans la rivière. Elle a des parts dans des cultures louches. Et lui s’enfonce dans les sables mouvants d’une relation «miraculeuse».

Comédie romantique

Jean-Michel David, le fils du regretté romancier Michel David, s’est bien diverti en imaginant les croustillants déboires amoureux de Vincent et Nathalie. Son écriture, au style unique, est très divertissante.

«On joue sur une fine ligne entre la comédie romantique, le thriller et le polar. Ça se corse un petit peu vers la fin... mais ce n’était pas nécessairement ça au départ. Mes personnages étaient un petit peu plus heavy, et ils sont devenus plus gentils. À force, ç’a fait une comédie romantique», commente-t-il.

«Le personnage principal, disons-le, est passablement stupide. Il s’obstine beaucoup pour la femme qu’il aime. Je ne sais pas s’il est aussi romantique qu’épais. Il est un peu niaiseux quand on en vient à l’amour, j’ai l’impression», dit-il avec humour.

Il avait envie d’écrire quelque chose de plus léger que son autre roman, Voir Québec et mourir. «C’est une histoire d’amour, mais il y a un côté thriller.»

Drummondville

Il a créé cette histoire il y a quelques années, lorsqu’il habitait à Drummondville. «Sur le chemin Hemming, il y a vraiment de très grosses baraques. Je me disais que ce serait un bon set-up pour un roman.»

Jean-Michel David se moque des travers de Vincent, un homme aveuglé par l’amour.

«On a tous été dans une relation où on a accepté plus que ce qu’on aurait dû, disons, par amour. Sur ce plan, je pense qu’on est tous un peu épais quelque part, à un moment donné de notre vie.» Et Nathalie... est un personnage de fiction.

Jean-Michel David a aussi publié, en 2012, un roman policier, Voir Québec et mourir.

Il est le fils du regretté romancier Michel David.

Il a plusieurs autres romans dans ses tiroirs.