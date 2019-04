La Caisse fait une faveur à SNC

La Caisse de dépôt et placement se montre conciliante envers SNC-Lavalin : elle vient de consentir à l’entreprise des concessions à l’égard d’un prêt de 1 G$ fait en 2017.

Ainsi, le taux d’intérêt de l’emprunt passe de 6 à 3 % par année, ce qui devrait permettre à SNC de « protéger » sa cote de crédit, a écrit hier dans une note l’analyste Benoit Poirier de Desjardins.

Rappelons qu’en février, l’agence de notation Standard & Poor’s a décoté l’entreprise, de sorte que ses titres d’emprunt flirtent désormais avec le statut peu enviable d’obligations de pacotille.

La Caisse a aussi accepté de renoncer à la pénalité de plusieurs millions de dollars que devrait lui payer SNC-Lavalin pour un remboursement anticipé de 600 M$.

Transaction de 3,25 G$

L’entreprise peut se permettre de faire ce paiement à la Caisse parce qu’elle a finalement vendu hier, après des mois de tergiversations, une participation de 10,01 % dans l’autoroute à péage 407, en Ontario. SNC touchera 3,25 G$ grâce à cette vente faite à la caisse de retraite ontarienne OMERS. Elle conservera une participation de 6,76 % dans la 407.

Le marché espérait que SNC obtienne davantage que 3,25 G$, de sorte que l’action de SNC a perdu 1,6 % à la Bourse de Toronto, hier.

La renégociation du prêt de la Caisse « répond aux objectifs des deux parties », a soutenu hier le PDG de SNC-Lavalin, Neil Bruce, dans un communiqué.

La Caisse est le plus important actionnaire de SNC avec une participation de 19,9 %. En février, le PDG de l’institution, Michael Sabia, avait promis d’être un « pilier » pour l’entreprise.

En plus de rembourser 600 M$ à la Caisse de dépôt et placement, SNC-Lavalin utilisera les fonds de la transaction avec OMERS pour rembourser environ 800 M$ de sa dette et pour racheter de 1,2 à 1,4 G$ de ses actions, prévoit Benoit Poirier.