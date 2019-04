La nazification, une forme de racisme

Le carnet de la semaine

Habituellement, lorsqu’on veut rendre l’idée de laïcité en anglais, on utilise le terme « secularism ». Un des grands ouvrages du philosophe Charles Taylor portant sur la laïcisation progressive des sociétés occidentales s’intitule, par exemple, A Secular Age. Le constitutionnaliste Patrick Taillon me faisait remarquer cette semaine à Qub que le titre de la version anglaise du projet de loi 21 était « An Act respecting the laicity of the State ». Un usage rare ; sans doute pas innocent.