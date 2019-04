Le beau risque de Michel Rivard

Sarahmée

C’est avec la mâchoire au sol et la dopamine dans le proverbial tapis qu’on se sort de la première écoute de l’artiste locale... et le plaisir croît avec l’usage, si vous me permettez la formule éculée. Sur ce LP, la chanteuse et rappeuse s’impose avec un flow explosif, des rimes qui épatent et des rythmiques aussi pop que « world » (moombathom, cumbia et j’en passe). Loin d’être une nouvelle venue dans le milieu, Sarahmée semble toutefois tenir « ze » album qui la consacrera auprès du grand public d’un océan à l’autre et, surtout, d’ailleurs. Je vous parie 5 $ qu’Irreversible se retrouvera sur plusieurs décomptes des meilleurs disques de l’année.