Le week-end culturel de Stéphane Fallu

Quel est le livre qui vous a séduit ?

Le livre La cuisine de Jean-Philippe du chef Jean-Philippe Cyr, qui présente ses 100 meilleures recettes véganes. Pourtant, je ne suis pas du tout végétalien, mais il nous transmet le goût de bien s’alimenter. Je m’inspire de ses recettes pour cuisiner, même si je mange quand même de la viande. On y retrouve de bonnes idées pour intégrer des substituts à nos repas. Petit à petit, j’intègre certaines de ses suggestions à mon alimentation. Un pas à la fois.

Quel est le récent spectacle que vous avez particulièrement aimé ?

J’ai beaucoup aimé la pièce Mauvais goût à l’Espace Libre. Je vais souvent voir des spectacles d’humour et ça m’a fait du bien d’aller voir une pièce de théâtre. C’est du théâtre de création sur les déviances sexuelles. Par ailleurs, j’ai hâte d’aller voir Noir, le nouveau spectacle de Mike Ward. Avec tout ce qu’il a traversé, je suis content qu’il se relève de tout ça, sans se laisser abattre. En plus, j’aime le regard qu’il pose sur la société, même si ça dérange parfois.

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

Je viens de découvrir la série Appelle-moi si tu meurs avec Claude Legault et Denis Bernard sur Club illico. J’aime le ton du discours et la distribution est excellente. J’ai vu seulement un épisode, mais ça m’a donné le goût de suivre toute la série. Sinon, la série policière Faits divers est aussi un autre gros coup de cœur télé. J’aime vraiment tout dans cette série. Principalement le regard cynique que l’on porte et j’aime également le fait qu’il n’y ait pas de morale.

Quel est votre coup de cœur musical ?

J’ai beaucoup aimé le dernier album Dead, du groupe québécois Dead Obies. C’est leur troisième album avec un mélange de musique hip-hop et un style électro. Comme c’est très rythmé, ce sera mon album à écouter en boucle durant mon entraînement. J’aime ce genre de groupe qui fait de la musique différente des autres et qui chante aussi bien en français qu’en anglais.

Qui dans le milieu artistique suscite votre admiration?

J’admire l’humoriste Laurent Paquin qui est un ami de longue date. J’aime son audace. Il a réussi à se renouveler en faisant une multitude de choses. Au Québec, on a la chance de porter plusieurs chapeaux sur le plan professionnel et Laurent en est un très bon exemple. En plus, il est doté d’une très grande intégrité avec une grande détermination. Il sait suivre ses objectifs en allant là où il avait prévu d’aller. Il y a ceux qui disent qu’ils vont faire telle chose sans jamais le faire, et ceux qui font ce qu’ils disent. Laurent est de ceux qui vont jusqu’au bout. Il est très travaillant et il sait bien s’entourer.

