Les deux suspects de la tentative de meurtre comparaissent à Montréal

Les deux présumés auteurs d’une tentative de meurtre survenue vendredi soir ont comparu samedi au palais de justice de Montréal, pour faire face à plusieurs accusations.

Emmanuel Charbonneau, 30 ans, et Jonathan Tshinkenke, 19 ans sont notamment accusés d’avoir tenté d’assassiner Roberto Celli à l’aide d’une arme à feu.

L’homme de 49 ans aurait été atteint au moins d’un projectile dans l’événement survenu près de l’intersection de la rue Notre-Dame Est et de la 8e Avenue dans le secteur Pointe-aux-Trembles, dans l’est de Montréal.

«La victime était consciente au moment de son transport et on ne craint plus pour sa vie, a indiqué Julien Lévesque, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal. Autant, la victime que les accusés sont connus des policiers.»

Complot pour meurtre

Charbonneau et Tshinkenke sont aussi accusés de complot pour meurtre et d’avoir déchargé une arme à feu dans l’intention de blesser leur victime.

De manière séparée, ils font également face à une accusation chacun de possession d’arme à feu, un colt calibre 45, pendant qu’il leur en était interdit par une ordonnance.

Les deux co-accusés ont déjà des antécédents criminels tandis que la victime ne semble pas posséder de casier judiciaire, après des recherches du Journal. Ils demeurent détenus jusqu'à leur enquête pour remise en liberté prévue mardi, a indiqué le procureur de la Couronne Thierry Sabourin.

Ils avaient été interpellés non loin de la scène de crime peu après la tentative d’assassinat survenue vendredi soir.