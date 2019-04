Les oursons d’une maman distribués dans 600 pharmacies en France

MONTRÉAL | Une mère de famille de la Rive-Sud de Montréal revient de Paris enchantée après y avoir conclu des ententes pour la mise en vente de ses oursons thérapeutiques dans 600 pharmacies d’ici un mois.

La fondatrice de Béké-Bobo, Maggy-Nadyne Lamarche, a conclu des ententes avec plusieurs regroupements de pharmacies à l’occasion du salon PharmagoraPlus de Paris. Au total, 600 commerces vendront désormais ses coussins en forme d’oursons qui diffusent du froid ou de la chaleur pour soulager la douleur chez les enfants.

Pour agir, ils doivent être réchauffés au four micro-ondes ou refroidis au congélateur.

«Pour eux [les représentants des pharmacies françaises], c’est vraiment de l’innovation pure et dure. Ils sont vraiment heureux de voir une solution alternative à la médication», a dit Mme Lamarche, samedi, à l’occasion du Salon Maternité Paternité Enfants qui se déroule à la Place Bonaventure en fin de semaine.

Ces pharmacies s’ajoutent aux 70 boutiques qui distribuent déjà en France les produits de la boutique de Saint-Amable. Béké-Bobo est également distribué en Suisse, en Allemagne et en Belgique.

«Pour une jeune marque en Europe, arriver avec 600 points de vente, ça commence fort», a-t-elle dit.

Fillette malade

Tout a commencé quand Mme Lamarche a accouché d’un bébé prématuré au tournant des années 2000. Sa petite fille n’avait que 18 mois quand elle a subi une opération à l’estomac et à l’œsophage. Elle avait plusieurs allergies alimentaires et beaucoup de douleurs.

Mme Lamarche s’est alors mise à la recherche d’un mélange de céréales qui pourraient retenir et diffuser une chaleur humide. Elle a mis six mois à faire des tests avec sa fille.

«Je suis ingénieure de formation. J’ai agi comme une ingénieure. Avec un problème on cherche une solution», a-t-elle expliqué.

Elle ne cousait pas initialement, mais elle a commencé à le faire pour soulager les douleurs de sa fille. Elle a ensuite vendu des oursons qui ont servi à amasser des fonds pour pouvoir la garder à la maison.

Elle s’est incorporée en 2006 et estime maintenant avoir vendu plus de 500 000 oursons au Québec. Béké-Bobo offre actuellement une vingtaine de produits et la fille de Mme Lamarche est rendue à 21 ans.

Salon populaire

La popularité du Salon Maternité Paternité Enfants ne se dément pas.

«À 9 h, il y avait déjà une fille d’attente. Les parents sortent tôt avec les enfants. Les bébés le matin, ils sont de bonne humeur», a dit la présidente fondatrice de l’événement, Louise Benoît.

Il y a environ 240 exposants lors de cette 27e édition. L’événement se poursuit dimanche.