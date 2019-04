Séries de la LNH: une première ronde qui promet!

Les Blue Jackets de Columbus auront la lourde tâche d’affronter le Lightning de Tampa Bay au premier tour, les Capitals de Washington accueilleront les Hurricanes de la Caroline tandis que les Islanders de New York profiteront de l’avantage de la patinoire dans leur série face aux Penguins de Pittsburgh.

Voilà ce qui complète le portait dans l’Association de l’Est alors que les Islanders, les Hurricanes et les Blue Jackets ont tous savouré la victoire, samedi soir.

Déjà, il était déterminé que les Bruins de Boston allaient recevoir les Maple Leafs de Toronto pour entamer la première ronde.

Préférant sans doute éviter le Lightning, les Blue Jackets ont bien répondu en battant les Sénateurs par le pointage de 6 à 2 à Ottawa. Le Québécois Pierre-Luc Dubois a notamment marqué deux buts pour Columbus, ses 26e et 27e filets de la saison, tandis que le Français Alexandre Texier a inscrit son premier but en carrière dans la Ligue nationale de hockey à son deuxième match seulement.

Malheureusement pour les Blue Jackets, les Hurricanes de la Caroline ont toutefois vaincu, en parallèle, les Flyers par le pointage de 4 à 3, à Philadelphie. Les «Canes» concluent donc avec 99 points au classement, soit un de plus que les Blue Jackets.

Les Penguins évitent les Capitals

Les Penguins devaient pour leur part obtenir au moins un point au classement pour éviter d’être dépassés par les Hurricanes. À un certain moment, les amateurs pensaient bien qu’on assisterait au premier tour à un nouveau duel entre Sidney Crosby et Alex Ovechkin, des Capitals de Washington. Pittsburgh, non sans peine, s’est finalement retrouvé en prolongation face aux Rangers de New York avant de s’incliner 4 à 3 à la suite d’un but de Ryan Strome. Jake Guentzel, avec son 40e de la saison, a inscrit l’important but égalisateur pour les Penguins avec moins de trois minutes à écouler au troisième tiers.

Les Islanders de New York auront l’avantage de la patinoire face aux Penguins en raison de leur victoire de 3 à 0 contre les Capitals. Robin Lehner a obtenu le jeu blanc lors de ce match après avoir effectué 29 arrêts.

Gain important pour Nashville

Dans l’Association de l’Ouest, les Predators de Nashville ont vaincu les Blackhawks de Chicago par le pointage de 5 à 2, samedi soir, pour s’assurer du titre de la section Centrale. Ils devancent ainsi les Blues de St. Louis et les Jets de Winnipeg qui, pour leur part, devront s’affronter au premier tour éliminatoire.

Les Predators se mesureront pour leur part aux Stars de Dallas, qui l’ont emporté face au Wild du Minnesota. Les Flames de Calgary et l’Avalanche du Colorado s’affronteront au premier tour tandis que les Golden Knights de Vegas ont rendez-vous avec les Sharks de San Jose, ce qui était déjà connu avant les matchs de samedi soir.

Voici les confrontations pour le premier tour des séries éliminatoires

Association de l’Est

Lightning de Tampa Bay (62-16-4, 128 pts) c. Blue Jackets de Columbus (47-31-4, 98 pts)

Capitals de Washington (48-26-8, 104 pts) c. Hurricanes de la Caroline (46-29-7, 99 pts)Bruins de Boston (49-24-9, 107 pts) c. Maple Leafs de Toronto (46-28-7, 99 pts)

Islanders de New York (48-27-7, 103 pts) c. Penguins de Pittsburgh (44-26-12, 100 pts)

Association de l’Ouest

Flames de Calgary (50-24-7, 107 pts)* c. Avalanche du Colorado (38-29-14, 90 pts)*

Predators de Nashville (47-29-6, 100 pts) c. Stars de Dallas (43-32-7, 93 pts)

Blues de St. Louis (45-28-9, 99 pts) c. Jets de Winnipeg (46-30-5, 97 pts)*

Sharks de San Jose (45-27-9, 99 pts)* c. Golden Knights de Vegas (43-31-7, 93 pts)*

*Avant les matchs de samedi soir