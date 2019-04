L’Océanic veut éviter le hockey de rattrapage

« On a oublié de mettre nos roues en première période. On appréhendait cela un peu. C’est une bonne équipe de l’autre côté, avec beaucoup de vitesse. J’ai aimé comment on a réagi, sans paniquer. Nous savions que l’adversaire aurait plus de momentum, ayant terminé leur série dimanche, et c’est tout à fait normal que cela arrive comme ça », estime le directeur-gérant et entraîneur-chef Serge Beausoleil ».